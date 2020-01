Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei Nordsaarland findet Drogen und Teleskopschlagstock bei Personenkontrolle

Wadern (ots)

Anlässlich einer Personenkontrolle am 02.01.20, gg. 02:25 Uhr, auf dem Marktplatz in Wadern, fand ein Einsatzkommando der Waderner Polizei bei einem 22jährigen aus Wadern verschiedene Drogen in Form von Haschich und Ecstasy-Tabletten sowie einen metallenen Teleskopschlagstock. Der junge Mann muss nun mit Strafanzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz sowie dem Waffengesetz rechnen.

