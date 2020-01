Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Kennzeichendiebstähle

Wadern (ots)

In der Zeit zwischen dem 03.01.2020, 17.00 Uhr und dem 04.01.2020, 09.30 Uhr, wurden an drei geparkten Fahrzeugen der Deutschen Post in der Poststraße in 66678 Wadern insgesamt drei Kennzeichen entwendet.

