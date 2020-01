Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Holzdiebstahl

Lockweiler (ots)

In der Zeit vom 2.12.2019 bis zum 1.1.2020 wurde in Lockweiler am alten Bahndamm ( Höhe Weinweg) auf einer Wiese gelagertes Brennholz ( Scheitholz in 1 Meter Länge) entwendet. Hinweise zu den möglichen Tätern bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter 06871-90010

