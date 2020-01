Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sachbeschädigungen durch Böller

Weiskirchen-Thailen (ots)

Vermutlich durch nicht genehmigte oder selbst gebaute Böller wurde in der Sylvesternacht in der Ortsmitte von Thailen eine Natursteinbegrenzungsmauer und ein Hinweisschild erheblich beschädigt. Die Mauer im Bereich der Kirche wurde auf einer Länge von 1,5 Meter total beschädigt und das auf der gegenüberliegenden Seite befindliche Hinweisschild wurde ebenfalls zerstört. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der 06871-90010

