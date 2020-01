Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Zigarettenautomat gesprengt

Wadern-Morscholz (ots)

In der Sylvesternacht wurde kurz nach 00:00 Uhr in der Dagstuhler in Morscholz ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Unbekannte haben einen bislang nicht bekannten Sprengstoff in dem Automaten entzündet. Dadurch wurde dieser auseinander gerissen. Teile des Automaten wurden später an der Landstraße in Richtung Steinberg leer aufgefunden. Es entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter der 06871-90010

