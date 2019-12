Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Sachbeschädigung am PKW in Weiskirchen-Rappweiler

66709 Weiskirchen-Rappweiler (ots)

In der Nacht von Freitag 20.12.2019 auf Samstag 21.12.2019, zwischen 17:00 und 04:00 Uhr, wurden in Rappweiler in der "Talstraße" durch einen oder mehrere unbekannte Täter die Reifen an einem geparkten Renault Kangoo mit MZG Kreiskennzeichen, durch Herausdrehen der Luftdruckventile, beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu dem Vorfall geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

