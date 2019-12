Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Einbruch in die Gaststätte "Zeggels" in Nonnweiler-Primstal

66620 Nonnweiler-Primstal (ots)

Am Samstagmorgen, 21.12.2019 in der Zeit zwischen 03:00 und 11:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in das Gasthaus "Zeggels" in Nonnweiler-Primstal, Hauptstraße, ein. Der oder die Täter gelangten durch Einschlagen einer Fensterscheibe an der Seite des Anwesens in das Gebäude. In der Gaststätte wurden durch die Täter mehrere Spielautomaten aufgebrochen und mehrere Gegenstände entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu dem Einbruch geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

