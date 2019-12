Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Nohfelden (ots)

Am Dienstag, 17.12.2020 um 15.15 Uhr befuhr ein 68 Jähriger aus Völklingen mit seinem Motorrad die Nahetalstraße (L 135) in Gonnesweiler aus Richtung Türkismühle kommend in Fahrtrichtung Neunkirchen-Nahe. Eine 42 Jährige Frau aus Nohfelden wollte mit ihrem PKW aus der Söterner Straße in die Nahetalstraße einbiegen. Dabei missachtet sie die Vorfahrt des Motorradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des PKW erlitt leichte Verletzungen. Während der Unfallaufnahme durch Beamte der PI Nordsaarland kam es zu Verkehrsbehinderungen.

