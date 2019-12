Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Vorsicht: Falsche Polizeibeamte am Telefon Telefonbetrüger war gestern in Losheim am See, Im Haag, besonders aktiv

Losheim am See (ots)

Gestern i.d.Z. von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr, startete ein bisher noch unbekannter Anrufer mehrere telefonische Betrugsversuche bei älteren Personen. Alle angerufenen Seniorinnen und Senioren wohn in Losheim am See, in der Straße Im Haag. Der bis dato noch Unbekannte gab sich als Polizeibeamter mit Nachname Weber von der Polizei in Wadern zu erkennen und schilderte einen polizeilichen Einsatz in der Straße Im Haag, wobei zwei osteuropäische Männer festgenommen wurden. Im Handy der festgenommenen Personen waren die Adressen der Angerufenen gespeichert. Im Telefonat erkundigte sich der Anrufer dann nach Tresoren, Bankschließfächern, sowie Goldmünzen und der Wohnsituation nach Mitternacht. Es wurden in den neun bekannt gewordenen Fällen jeweils unterschiedliche Telefonnummern angezeigt, die jedoch tatsächlich nicht vergeben sind.

Hier noch einige Hinweise der Polizei: Machen Sie am Telefon keine Angaben zu ihren Vermögensverhältnissen, Kontoverbindungen oder anderen persönlichen Daten. Gehen Sie in keinem Fall auf Geldforderungen oder die Übergabe von Wertgegenständen ein. Falls sich jemand an der Wohnungstür als Polizeibeamter ausgeben sollte, überprüfen Sie sorgfältig den Polizeiausweis und fragen im Zweifel bei ihrer örtlichen Dienststelle nach. Lassen Sie keine Fremden in ihr Haus oder ihre Wohnung. Setzen Sie sich mit ihrer örtlichen Dienststelle in Verbindung, wenn Sie einen Anruf von einem mutmaßlichen Polizisten erhalten haben oder wählen Sie den Notruf. Lassen Sie sich von angeblichen Polizisten immer den Namen und das Polizeidienststelle nennen. Bieten Sie dem Polizisten dann an, ihn zurückzurufen. Rufen Sie anschließend die 110 an und lassen Sie sich zu dem Beamten verbinden.

