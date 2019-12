Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei entdeckt wilde Müllablagerung

Losheim-Britten (ots)

Gestern gg. 18:50 Uhr stellte ein Einsatzfahrzeug der Polizei in Wadern fest, dass neben dem Wanderparkplatz an der B 268/ Einmündung L 375, am Ortseingang von Losheim-Britten, Müll nicht ordnungsgemäß entsorgt wurde. Es handelte sich hierbei um drei blaue Nylonsäcke mit Unrat, mehrere Altreifen und eine Badewanne. Hinweise auf einen Verantwortlichen konnten in der Müllablagerung nicht festgestellt werden.

Der Polizeiposten Losheim, Tel.: 06872-91501 sowie die Polizei in Wadern, Tel.: 06871-90010 bitten um sachdienliche Hinweise, um den illegalen Müllentsorger ermitteln zu können.

