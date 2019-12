Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei stellt Cannabiskonsum bei Verkehrskontrolle fest

Losheim (ots)

In der Nacht vom 16.12. auf 17.12.2019,i.d.Z. von 01:00 bis 01:30 Uhr, kontrollierten Einsatzfahrzeuge der Polizei Wadern mehrere Fahrzeuge im Bereich Losheim am See, Haagstraße. Insbesondere zwei Fahrzeugführer rückten schnell in den Fokus der kontrollierenden Polizeibeamten. Die bei der Verkehrskontrolle festgestellten Aus- und Auffallerscheinungen der betreffenden PKW-Fahrer begründeten schnell den Verdacht, dass beide am öffentlichen Straßenverkehr teilnahmen, obwohl sie zuvor Betäubungsmittel konsumiert hatten. Sowohl der 22jähriger aus Losheim als auch der 29jähriger aus Wadern räumten gegenüber der Polizei zurückliegenden Cannabiskonsum durch das Rauchen von "Joints" ein. Beiden Fahrzeugführern wurden Blutproben entnommen, um die Fahrtüchtigkeit zu überprüfen. Darüber hinaus müssen beide auch mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige gemäß § 24a des Straßenverkehrsgesetzes rechnen, die eine erhebliche Geldbuße und möglicherweise ein Fahrverbot zu Folge hat.

