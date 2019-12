Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Rauchentwicklung bei der Firma Schmidt-Küchen

Nohfelden (ots)

Gestern gg. 10:40 Uhr, meldete die Integrierte Leitstelle Saarland (ILS) der Polizeiinspektion Nordsaarland, dass es auf dem Firmengelände der Firma Schmidt-Küchen in Nohfelden, Hubert-Schmidt-Straße, zu einer Rauchentwicklung kam. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es im Bereich der Absauganlage unter dem Dach in einer Produktionshalle zu einer Überhitzung an einem Ventilatormotor kam. Hierdurch entzündeten sich vorhandene Holzspäne. Der Motor wurde sichergestellt mit dem Ziel, eine entsprechende Brandursachenermittlung durchzuführen. Die ebenfalls im Einsatz befindliche Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass Personen nicht verletzt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

