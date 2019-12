Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mehrere Farbschmierereien in Losheim

Losheim (ots)

Gestern erschien ein Mitglied des Kirchengemeinderates Losheim beim Polizeiposten in Losheim und erstattete Strafanzeige wegen mehrerer Farbschmierereien, die im Zeitraum vom 11.12. bis 14.12., bis 17:00 Uhr begangen wurden. U.a. wurde die Kirche, der Saalbau sowie etliche Wohnhäuser in der Weiskirchener Straße in Losheim mit Farbe besprüht. Zu erkennen sind Schriftzüge wie "WAKI", "MAKI" und "MOS2" in blauer Sprühfarbe.

Der Polizeiposten Losheim, Tel.: 06872-91501 und/oder die Polizei in Wadern, Tel.: 06871-90010, bitten um sachdienliche Zeugenhinweise, die zur Ermittlung des Verursachers führen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland

Armin Stengel

NORDSL- ESD

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001-201

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell