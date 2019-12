Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei sucht dringend Zeugen 58jähriger Radfahrer stürzt und bleibt bewusstlos liegen

Weiskirchen-Thailen (ots)

Am 13.12.19, gg. 05:07 Uhr ereignete sich in Weiskirchen in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 58 jähriger Weiskircher mit seinem Pedelec - aus bisher unbekannten Gründen -stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und blieb bewusstlos am Boden liegen. Ein vorbeifahrender LKW-Fahrer meldete den Vorfall der Polizei in Wadern. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Radfahrer die Hauptstraße in Thailen vom Pfaffenweg her kommend in Richtung Ortsausgang Thailen befuhr. In Höhe des Anwesens Nr. 43 kommt er, aus bisher noch unbekannten Gründen, zu Fall und stürzt auf die Fahrbahn, wo er bewusstlos liegen bleibt. Bei der Unfallaufnahme war der gestürzte Radfahrer nicht bei Bewusstsein. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Winterbergklinik nach Saarbrücken gebracht. An der Unfallstelle konnten bis dato weder Unfallzeugen, noch Unfallspuren festgestellt werden,so dass aktuell nicht definitiv geklärt ist, ob es sich um einen Sturz oder um einen Verkehrsunfall handelt.

Die Polizeiinspektion Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung des Sachverhaltes führen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell