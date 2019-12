POL-Nordsaarland: Geparkten PKW beschädigt- Polizei sucht Zeugen

Polizeiinspektion Nordsaarland

Am 10.12. in der Zeit von 08:00 bis 10:00 Uhr parkte ein 58jähriger Losheimer seinen PKW der Marke Toyota in Losheim-Britten, vor dem Anwesen Saarstraße 44, auf einer dortigen Parkfläche. Unfallverursacher war nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich ein Gespann mit größerem Anhänger, welches beim Vorbeifahren die Beschädigungen verursachte und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000,- EURO.

Der Polizeiposten Losheim, Tel.: 06872/91501 und/oder die Polizei in Wadern, Tel.: 06871/90010 bitten um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

