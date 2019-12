Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Illegale Entsorgung vom PKW-Reifen in Losheim am See-Waldhölzbach

66679 Losheim am See-Waldhölzbach (ots)

In den vergangenen Tagen (genaue Tatzeit unbekannt) wurden auf dem Rastplatz "Schöne Aussicht" zwischen Waldhölzbach und Scheiden mehrere alte PKW-Reifen durch eine unbekannte Person widerrechtlich entsorgt. Die Reifen wurden am 07.12.2019 dort festgestellt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Falls jemand Hinweise zu der illegalen Entsorgung der Reifen geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Nordsaarland

POK König, NORDSL- DGL

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell