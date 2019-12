Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Kennzeichendiebstahl auf dem "Öttingen-Sötern-Platz" in Wadern

66687 Wadern (ots)

Der Geschädigte parkte sein Fahrzeug, grauer Ford Focus, mit dem Kreiskennzeichen FG (Freiberg) auf dem öffentlichen Parkplatz, Öttingen-Sötern-Platz, in Wadern. In der Zeit vom 28.11.2019 bis 07.12.2019 wurde an dem besagten PKW das hintere Kennzeichen abgerissen und entwendet. Falls jemand Hinweise zu dem Kennzeichendiebstahl geben kann, können diese an die Polizei Nordsaarland unter der Tel.: 06871-90010 mitgeteilt werden.

