Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Busfahrer verliert die Nerven

Nonnweiler (ots)

Am Freitag, dem 06.12.2019, gegen 13.30 Uhr, befand sich ein Schulbus auf dem Weg von der Förderschule in 66649 Oberthal nach 66620 Nonnweiler-Sitzerath. Im Bus befanden sich mehrere Jugendliche, von denen sich zwei Jugendliche im hinteren Bereich des Busses aufhielten und an den Bushaltestellen das ordnungsgemäße Schließen dieser Tür verhinderten. Der 54-jährige italienische Busfahrer forderte die Jugendlichen mehrfach auf, dies zu unterlassen, was jedoch keine Wirkung bei diesen zeigte. Der aufgebrachte Busfahrer stoppte daraufhin den Bus, nahm aus seinem mitgeführten Rucksack ein Messer und begab sich damit in der Hand zu den Jugendlichen an die hintere Tür. Das Messer hielt dieser zum Glück so, dass die Klinge in Richtung seines Körpers zeigte und somit keine direkte Gefahr für die Jugendlichen bestand. Als der Busfahrer sich unmittelbar bei den Jugendlichen befand, bedrohte dieser sie mit Worten. Danach fuhr der Busfahrer weiter und die Jugendlichen stiegen in Nonnweiler-Sitzerath aus, wo die Polizei verständigt wurde.

Durch die Beamten der PI Nordsaarland, welche mit 2 Kommandos vor Ort im Einsatz war, wurde das Messer beschlagnahmt. Der verständigte Busunternehmer erschien mit einem Ersatzfahrer vor Ort, welcher die Fahrt mit dem Bus fortsetzte.

Die unverletzten Jugendlichen wurden durch die Beamten zu ihren Erziehungsberechtigten gefahren.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/90010

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell