Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Fahrer mit gestohlenem Roller gestellt

Wadern (ots)

Am Nachmittag des 2.12.2019 fiel einem Polizeibeamten der Polizeiinspektion Nordsaarland in Dagstuhl ein Roller auf, der bei der Polizei als gestohlen gemeldet war. Während der Verfolgung des Rollers fuhr der Fahrer, ein polizeibekannter 38 Jähriger aus Thailen, den Beamten an, wodurch Beide zu Fall kamen. In der Folge schlug der Mann noch nach dem Beamten, der dann gemeinsam mit der zwischenzeitlich eingetroffenen Unterstützung den Täter festnehmen konnte. Da er vermutlich unter Drogeneinfluss stand wurde ihm ein Blutprobe entnommen. Der Roller war im September in Orscholz gestohlen worden. Ein Beamter wurde leicht verletzt.

