Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Erlebnisbad Aqua Mundo (Center Parcs) an zwei Tagen evakuiert

Nohfelden (ots)

Am Samstag, dem 30.11.2019, gegen 12.12 Uhr, löste im Erlebnisbad Aqua Mundo (Center Parcs) in 66625 Nohfelden, Lindenalle, die Brandmeldeanlage aus. Vor Ort wurden durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Angestellten der gesamte Schwimm- und Wellnessbereich evakuiert. Es wurden ca. 350 Gäste in externen Gebäudebereichen untergebracht, wobei dies alles ruhig und geordnet ablief.

Es wurde festgestellt, dass die Sprinkleranlage aufgrund eines technischen Defektes ausgelöst hatte. Anschließend konnten die Gäste wieder in den Bereich zurückkehren.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Nohfelden, Gonnesweiler, Bosen, Sötern, Wolfersweiler und Türkismühle mit 34 Einsatzkräften. Ebenso ein Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes und ein Kommando der PI Nordsaarland.

Am Sonntag, dem 01.12.2019, gegen 10.36 Uhr, löste wieder die Sprinkleranlage aus, woraufhin erneut die oben genannten Feuerwehren mit 61 Kräften zur Örtlichkeit eilten und die anwesenden 138 Gäste evakuierten. Ferner war ein Rettungswagen und die PI Nordsaarland mit zwei Kommandos vor Ort.

Wiederrum lag ein technischer Defekt an der Sprinkleranlage vor.

Keiner der Badegäste kam zu Schaden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Nordsaarland

NORDSL- DGL

Hermann-Löns-Straße 9

66687 Wadern

Telefon: 06871/9001-230

E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell