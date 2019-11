Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Scheunenbrand

Niederlosheim (ots)

Am 20.11.2019 kurz nach 17.00 Uhr wurde in Niederlosheim in der Schachenstraße der Brand eines Schuppens gemeldet. Der freistehende Geräteschuppen stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand. Die Feuerwehren Losheim, Niederlosheim, Wahlen, Mitlosheim und Merzig waren bis 19.00 Uhr mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Scheune und ein darin abgestellter Rasenmähertraktor wurden zerstört.Der Brand dürfte nach ersten Ermittlungen durch einen technischen Defekt an dem Mäher verursacht worden sein.Neben der Feuerwehr waren 3 Rettungswagen und Beamte der Polizeiinspektion Nordsaarland im Einsatz.

