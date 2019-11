Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: 2 verletzte Polizisten bei Widerstand

Losheim (ots)

Am 18.11.2019 gegen 16.30 Uhr wurde bei der Polizeiinspektion Nordsaarland mitgeteilt, dass ein 21 Jähriger Mann aus Losheim unter Drogeneinfluss und ohne erforderliche Fahrerlaubnis an der Anschrift der Lebensgefährtin vorgefahren sei. Polizeibeamte der PI Nordsaarland konnten ihn in der Wohnung der Lebensgefährtin antreffen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme und der Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels um weitere Fahrten zu verhindern kam es zu massiven Angriffen des jungen Mannes gegen die Polizeibeamten. Der vermutlich unter Drogeneinfluss stehende, hochaggressive Täter versuchte mit Tritten und Faustschlägen die Maßnahme zu verhindern. Erst nach dem Eintreffen weiterer Kräfte wurde der Mann festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Ihn erwarten u.a. Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung. Eine Beamtin und ein Beamter wurden erheblich verletzt. Beide konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen.

