Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Mehrere PKW Aufbrüche

Weiskirchen (ots)

Am Sonntag, 17.11.2019 kam es in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:00 Uhr in Weiskirchen in der Konfelder Straße bzw. "In der Trift" zu insgesamt 5 PKW Aufbrüchen. In allen Fällen wurden an den parkenden Fahrzeugen jeweils eine hintere Seitenscheibe eingeschlagen und anschließend wurden die Fahrzeuge durchsucht.In einem Fall wurde ein größerer Geldbetrag entwendet. Hinweise zu den Taten bitte an die Polizeiinspektion Nordsaarland unter Tel.: 06871-90010

