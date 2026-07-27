Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Fahrzeugbrand in Beckingen-Haustadt

Merzig (ots)

Am 26.07.2026, gegen 06 Uhr, kam es zum Brand eines geparkten VW Golf mit BIN-Kreiskennzeichen auf einem Platz neben der ehemaligen Grundschule in Beckingen-Haustadt. Durch die Feuerwehr aus Beckingen und Haustadt konnte der Brand rasch gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Merzig telefonisch unter der 06861-7040 bzw. per E-Mail PI-MZG@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

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