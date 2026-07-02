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Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Jugendlichen Schmit Jeis
Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Merzig (ots)

Seit Donnerstag, dem 25.06.2026, wird der 14-jährige Schmit Jeis vermisst.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Derzeit sind lediglich vage Anlaufadressen bekannt. Möglicher Aufenthalt im Raum Perl, Merzig.

Personenbeschreibung:

männlich, 14 Jahre alt,

   - ca. 170 cm
   - schmale Statur
   - blond
   - blauäugig
   - kein Bart, keine Brille, keine Tätowierung
   - schwarzes T-Shirt
   - schwarze Jogginghose
   - weiße Schuhe

Hinweise zum Aufenthalt von Schmit Jeis nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Sollten Sie den Vermissten gesehen haben oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen können, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Merzig
MZG- KED SG2
Gutenbergstraße 30
66663 Merzig
Telefon: 06861/7040
E-Mail: pi-merzig@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell

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