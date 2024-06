Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: PÖffentlichkeitsfahndung nach Marcus Lang

Merzig (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach Marcus Lang

Seit Samstag, dem 29.06.2024, 12:00 Uhr, ist aus einer Pflegeeinrichtung in Merzig Herr Marcus Lang, 49 Jahre alt, abgängig. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Personenbeschreibung: -) 180 cm groß -) schlanke Statur -) beige Hose -) Schleppender Gang -) kindliches Erscheinungsbild durch mitgeführtes Spielzeug oder PawPatrol-Mütze Herr Lang ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen und befindet sich möglicherweise in hilfloser Lage. Hinweise auf einen möglichen Aufenthaltsort bitte an die Polizeiinspektion Merzig unter 06861/7040.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell