Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall mit Flucht in Beckingen

Beckingen (ots)

Am 02.06.2023 kam es zwischen 08:15 und 08:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Dillinger Straße in Beckingen. Durch einen unbekannten Fahrzeugführer wurde ein geparkter, weißer Kleinwagen beschädigt, als der Verursacher vermutlich auf dem Parkplatz sein Fahrzeug rangierte. Durch die Kollision wurde das parkende Fahrzeug im Heckbereich beschädigt und zudem gegen einen aufgestellten Pfosten geschoben. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Merzig in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell