Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: 84-jähriger Mann vermisst

Merzig (ots)

Seit 15:15 Uhr am Samstag, dem 05.11.2022, wird aus dem SHG-Klinikum Merzig der 84-jährige Manfred Dewald vermisst. Herr Dewald ist schwerst Demenz erkrankt und dringend auf Medikamente angewiesen. Herr Dewald wird folgendermaßen beschrieben: 174 cm groß, normale Statur, 3-Tage-Bart, Glatze, bekleidet mit dunkler Jeans und auffällig gemustertem grauen Wollpullover. Herr Dewald ist wohnhaft in Schmelz und gab an, zu seinem in Losheim geparkten PKW gehen zu wollen.

