Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall zwischen Beckingen und Dillingen mit tödlich verletzter Person

Beckingen (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 04.09.2022, kam es gegen 02 Uhr auf der L174 zwischen Beckingen und Dillingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Frau aus Saarlouis tödlich verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr die 23-jährigen von Beckingen in Fahrtrichtung Dillingen. Aus bislang nicht geklärter Ursache geriet die Frau mit ihrem Pkw von der Fahrspur ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw einer 21-jährigen. Diese wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, ein Gutachter wurde zur Spurensicherung und Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt.

Die L174 musste für den Verkehr gesperrt werden, die Vollsperrung dauert weiterhin an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell