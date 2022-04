Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Diebstahl von einem E-Scooter am Beckinger Bahnhof

66701 Beckingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag, dem 21.04.2022, zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr, einen E-Scooter am Beckinger Bahnhof entwendet. Der Geschädigte parkte seinen E-Scooter um 07:00 Uhr bei den Fahrradständern am Bahnhof. Er sicherte den E-Scooter durch ein Scheibenbremsschloss. Um 12:00 Uhr stellte der Geschädigte fest, dass sein E-Scooter entwendet war. Bei dem E-Scooter handelt es sich um das Modell Mi Electric Scooter 1S der Marke Xiaomi. Er ist dunkelgrau und hat einen Wert von 300 Euro. Zeugen, die Angaben zum Tathergang, Täter oder Verbleib des E-Scooters machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06861-7040 mit der Polizeiinspektion Merzig in Verbindung zu setzen.

