Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

66701 Beckingen-Saarfels (ots)

Am Dienstag, den 08.03.2022, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr - 14:15 Uhr befuhr bislang unbekannter Fahrzeugführer die Fliederstraße in Beckingen-Saarfels, vermutlich aus Richtung Saarfelser Straße kommend in Fahrtrichtung Barbarastraße. In Höhe der Hausnummer 48 kollidierte das unfallbeteilgte Fahrzeug des unbekannten Fahrzeugführers mit der hinteren rechten Seite des am rechten Fahrbahnrand in entgegengesetzter Fahrtrichung abgestellten PKW des Geschädigten, wodurch an diesem ein hoher Sachschaden entstand. Aufgrund vorgefundener Lackspuren ist davon auszugehen, dass es sich bei dem flüchtenden PKW um ein rotes Fahrzeug gehandelt hat, zudem müsste dieses ebenfalls nicht unwesentlich im vermutlich rechten Bereich (Streif/Lackschäden)beschädigt sein.

