Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

66701 Beckingen-Honzrath (ots)

Vermutlich am frühen Morgen des 05.03.2022 (Samstag) kam es an der Einmündung L346/Straße zur Hellwies zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines vermutlichen Peugeot 207 älteren Baujahrs befuhr zu dieser Zeit die Straße Zur Hellwies (L346) in Beckingen-Honzrath, aus Richtung Honzrather Straße kommend in Fahrtrichtung Düppenweiler. Aufgrund vermuteter nicht angepasster Geschwindigkeit kam dieser Fahrer in der Rechtskurve Höhe Einmündung L346/Straße Zur Hellwies nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte infolge mit einer im Einmündungsbereich befindlichen Verkehrsinsel, hier mit einer Straßenlaterne und einem Hinweisschild, wodurch diese beschädigt wurden. Aufgrund der Tatsache, dass mehrere Fahrzeugteile vor Ort aufgefunden werden konnten, ist davon auszugehen, dass der PKW des Unfallflüchtenden im Frontbereich stark beschädigt wurde.

Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Merzig oder an jede andere Dienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell