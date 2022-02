Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall auf der B 419

Perl (ots)

Am Sonntag, den 20.02.2022, wurde der Polizeiinspektion Merzig gegen 08:10 Uhr ein verunfalltes Fahrzeug auf der B 419 zwischen Perl und Nennig, Höhe der Ortslage Besch, mitgeteilt. Nach dem Eintreffen der Beamten der PI Merzig konnten drei Personen bei dem verunfallten Fahrzeug der Marke Peugeot, das gegen die Leitplanken kollidiert war, festgestellt werden. Anhand der unterschiedlichen Angaben der Personen vor Ort könnte der PKW zum Unfallzeitpunkt von zwei der Personen geführt worden sein. Bei beiden Personen war die Fahrtüchtigkeit stark beeinträchtigt, so dass beide zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht wurden. Die Polizei erhofft sich die weitere Klärung der Fahrereigenschaft mithilfe möglicher Zeugen. Personen, die am Sonntagmorgen Wahrnehmungen zu dem Verkehrsunfall auf der B 419 oder zu möglichen Insassen des blauen Kleinwagens getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Merzig in Verbindung zu setzen.

