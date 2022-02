Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Wohnungseinbruch in Merzig-Schwemlingen

Merzig (ots)

Am Freitag, 11.02.2022, wurde im Hubertusweg in Schwemlingen zw. 18:55 h und 19:13 h in einem Wohnhaus eingebrochen. Hierbei wurden den Geschädigten Bargeld und Schmuck entwendet.

Von einer Nachbarin konnten zwei männliche Täter beobachtet werden, die in einem silberfarbenen Mercedes Kombi (Kennzeichen MZG-JG ?533?) einstiegen und in Richtung Tennis-Club Blau-Weiß Schwemlingen mit überhöhter Geschwindigkeit wegfuhren. Der Fahrer des PKW war ca. 180 cm groß und hatte blonde Haare. Zum Beifahrer liegt bislang keine Beschreibung vor.

Personen, die Angaben zu den Tätern, zum Fahrzeug oder auch zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/704-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell