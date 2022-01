Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Unbekannte Tatverdächtige hebt mit gestohlener EC-Karte Geld ab - Tatorte liegen im nördlichen Saarland und im angrenzenden Rheinland-Pfalz

Merzig (ots)

Eine bisher unbekannte Tatverdächtige steht im Verdacht zunächst einer Seniorin die EC-Karte entwendet zu haben. Mit dieser EC-Karte wurden anschließend in den Sparkassen-Filialen Losheim am See, Rappweiler und Freudenburg Abbuchungen durchgeführt. Der Vermögensschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Anhand der Bilder der Überwachungskameras ist zu erkennen, dass die unbekannte Tatverdächtige einen Pkw der Marke "BMW" nutzt.

Sachdienliche Hinweise die zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen, nimmt die Polizeiinspektion Merzig unter der Telefonnummer: 06861/7040 entgegen.

