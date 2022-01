Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen gesucht nach Dieseldiebstahl aus Fahrzeug

Merzig (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 23. Dezember 2021, 15:30 Uhr, bis Montag, 10. Januar 2022, 06:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von Dieselkraftstoff im Gewerbepark Mettlach-Weiten. An einem dort auf einem Firmengelände abgestellten Fahrzeug der Marke VW, Transporter (T6) wurde im Tatzeitraum ein Loch in den Boden des Fahrzeugtanks gebohrt. Aus dem Tank wurden von bisher unbekannten Tätern ca. 75 Liter Dieselkraftstoff durch das in den Tank gebohrte Loch abgelassen und entwendet. Die geschätzte Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000.- EUR In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Merzig Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Merzig, Telefon: 06861-7040.

