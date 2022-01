Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Unfallflucht in Honzrath

Beckingen-Honzrath (ots)

Am Freitag, den 07.01.2022, ereignete sich in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr in Beckingen-Honzrath in der Honzrather Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, nachdem er einen geparkten PKW streifte. An der Unfallstelle blieb ein weißer Außenspiegel eines Renault zurück. Die Polizeiinspektion Merzig sucht Unfallzeugen, die weiterführende Angaben zum Unfall machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell