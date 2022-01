Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht in Besseringen

Merzig (ots)

Am Dienstag, 04. Januar 2022, kam es gegen 09:40 Uhr in Merzig-Besseringen, Bezirkstraße, in Höhe Hausnummer 125, (Bäckerei und Volksbank) zu einem Verkehrsunfall. Ein dort auf der Fahrbahn zum Parken abgestellter Pkw, Toyota Aygo, wurde auf der Fahrerseite beschädigt. Der Fahrer/Die Fahrerin eines bisher unbekannten Fahrzeuges kam aus Richtung Mettlach und fuhr in Fahrtrichtung Merzig. Beim Vorbeifahren an dem geparkten Toyota streifte das verursachende Fahrzeug den geparkten Pkw auf der Fahrerseite, so dass der linke Außenspiegel abgefahren wurde. In Kenntnis des Unfallgeschehens entfernte sich der/die Verursacher(in) unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer kann Angaben zu dem/der geflüchteten Verursacher(in) machen.

Sachdienliche Hinweise zu dem/der bislang unbekannten Fahrzeugführer(in) und dem verursachenden Fahrzeug erbittet die Polizeiinspektion Merzig, Tel.: 06861-7040.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell