Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Tageswohnungseinbruchsdiebstahl in Merzig-Hilbringen und Perl

Merzig und Perl (ots)

Tageswohnungseinbruchsdiebstahl in Perl

Am Montagnachmittag, in der Zeit von 16:15 Uhr - 18:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein freistehendes Einfamilienhaus in Perl, Fliederweg ein. Die Einbrecher näherten sich von der Rückseite dem Anwesen, wo sie mit mehreren Hebelansätzen versuchten die Eingangstür zu öffnen. Nachdem dies misslang, schlugen sie die Glasscheibe ein und konnten anschließend in das Anwesen einsteigen. Hier durchsuchten sie mehrere Zimmer und entwendeten Goldschmuck im Wert von mehreren einhundert Euro.

Versuchter Tageswohnungseinbruchsdiebstahl in Hilbringen

In der Zeit vom 18.12.2021 bis 27.12.2021 versuchten unbekannte Täter in ein einseitig angebautes Einfamilienhaus in Merzig-Hilbringen, Waldwieser Straße einzubrechen. Nachdem das Aufhebeln der Eingangstür misslang, nahmen die Täter von der weiteren Tatausführung Abstand und flüchteten vom Tatort.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Straftaten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040 in Verbindung zu setzen.

