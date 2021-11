Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen gesucht nach Sachbeschädigung an Fahrzeug

Merzig (ots)

In der Zeit von Samstag, 27.11.2021, 20:30 Uhr bis Sonntag, 28.11.2021, 15:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in Merzig, im "Virchowweg". Ein dort im Wendehammer abgestelltes Fahrzeug wurde in der Tatzeit von einem/einer bisher unbekannten Täter(in) auf der Beifahrerseite zerkratzt. Die Tatausführung erfolgte offensichtlich mittels eines spitzen Gegenstandes. Der Schaden zieht sich gänzlich über die Beifahrertür. Beachtenswert hierbei ist, dass es bereits vor 6 Wochen und vor 14 Tagen an dem schwarzen VOLVO XC 60, sowie an einem anderen Fahrzeug, ebenfalls ein VOLVO XC 60, Farbe blau, zu gleichen Beschädigungen auf beiden Fahrzeugseiten kam. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Merzig Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Merzig, Tel.: 06861-7040

