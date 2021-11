Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall mit lebensbedrohlich verletzter Person auf der BAB 8, Fahrtrichtung Luxemburg i.H. AS Perl-Borg

Perl-Borg (ots)

Am Freitag, den 19.11.2021, ereignete sich gegen 03:40 Uhr auf der BAB 8, Fahrtrichtung Luxemburg, i.H. AS Perl-Borg ein Verkehrsunfall, bei dem Fahrer eines silbernen Renault mit französischem Kennzeichen lebensbedrohlich verletzt wurde. Durch die StA Saarbrücken wurde ein Spurensicherungsgutachten angeordnet. Die Polizeiinspektion Merzig sucht Zeugen, die weiterführende Angaben zum Ablauf des Unfalls machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Merzig unter der Rufnummer 06861/7040.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell