POL-MZG: Diebstahl von zwei hochwertigen Wohnwagen in Beckingen-Oppen und im Perler Ortsteil Eft-Hellendorf

In der Nacht zu Mittwoch, 27.10.2021 wurde in der Leukstraße in Eft-Hellendorf ein Wohnwagen der Marke Bürstner, Typ Premio 495 TK, Farbe weiß, Saisonkennzeichen MZG-DI 40, im Wert von 15.000 Euro entwendet. Die bislang unbekannten Täter entfernten das Deichselschloss des vor dem Anwesen abgestellten Wohnwagens und flüchteten mit diesem.

Ein Wohnwagen der Marke Fendt, Typ Caravan 550, im Wert von 19.000 Euro, erbeuteten die bislang unbekannten Täter auch in der Leukstraße in Eft-Hellendorf. Der Wohnwagen war dort auf einem Stellplatz neben dem Wohnanwesen abgestellt und war ebenfalls mit einem Deichselschloss gesichert.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen oder dem Verbleib der beiden Wohnwagen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040 in Verbindung zu setzen.

