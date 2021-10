Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall in suizidaler Absicht auf der L 174

Merzig (ots)

Am Donnerstag, 28.10.2021, gegen 09:15 h, kam es auf der L 174 zwischen den Ortslagen Merzig und Saarfels zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein 33-jähriger Fahrer eines PKW befuhr hierbei die L 174 von Merzig kommend in Fahrtrichtung Beckingen mit einer geschätzten Geschwindigkeit von 90 - 100 km/h. Kurz vor der Ortslage Saarfels steuert der Fahrer bei geradem Streckenverlauf und ohne erkennbaren Grund nach links, sodass dieser gänzlich auf die Gegenfahrbahn abkommt. Der dort in entgegengesetzter Richtung fahrende Führer eines Transporters erkennt die Gefahrensituation rechtzeitig und weicht nach rechts aus, sodass eine Frontalkollision verhindert werden konnte.

Durch die Kollision werden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Führer des PKW wird durch den Unfall schwer verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Transporters bleibt nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Auf Grund der Gesamtumstände und der Angaben des PKW-Fahrers, wird dieser nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.

Ein Sachverständigenbüro wurde mit der Erstellung eines Spurensicherungsgutachten beauftragt.

Die L 174 im Bereich der Unfallörtlichkeit wurde zwischen 09:30 h und 12:50 h für den Straßenverkehr vollgesperrt.

