Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Erneut Enkeltrickversuche in Merzig

Merzig (ots)

Am heutigen Tag kam es im Dienstbereich der PI Merzig erneut zu mehreren Versuchen des Enkeltricks unter Verwendung von Schockanrufen, wobei vorgetäuscht wurde, das Angehörige in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen seien. Keiner der hier bekannten Geschädigten fiel auf die Masche hinein. Die Polizeiinspektion Merzig möchte an alle Betroffene appellieren, ein gesundes Misstrauen an den Tag zu legen, gegebenenfalls weitere Angehörige zu kontaktieren und bei der Polizei Strafanzeige zu erstatten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell