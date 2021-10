Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfall

Merzig (ots)

Am Donnerstag, 30. September 2021, kam es gegen 13:45 Uhr auf der L 346, zwischen Merchingen und Honzrath, ca. 150 Meter nach der Zufahrt zum ehemaligen Munitionsdepot, zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer/Die Fahrerin eines bisher unbekannten Fahrzeuges (vermutlich wurde ein Anhänger mitgeführt) geriet mit seinem Fahrzeug/Gespann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei streifte diese(r) ein Fahrzeug, welches neben der Fahrbahn auf einem unbefestigten Parkplatz kurzfristig zum Parken abgestellt wurde. Das geparkte Fahrzeug wurde auf der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt. In Kenntnis des Unfallgeschehens entfernte sich der/die Unfallverursacher(in) unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zu dem/der geflüchteten Verursacher(in) machen, welcher die L 346 von Honzrath herkommend in Fahrtrichtung Merchingen befuhr?

Sachdienliche Hinweise zu dem/der bislang unbekannten Fahrzeugführer(in) und dem verursachenden Fahrzeug erbittet die Polizeiinspektion Merzig, Tel.: 06861-7040.

