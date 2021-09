Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Gefährliche Körperverletzung in Beckingen, OT Düppenweiler in der Nacht von Sonntag auf Montag

66701 Beckingen/Düppenweiler, Litermontstraße (ots)

Am 12.09.2021, gegen 03:00 Uhr verließ ein 33-jähriger Mann ein Haus in der Litermontstraße in 66701 Beckingen/Düppenweiler. Drei bis vier unbekannte Täter lauerten ihm hier auf und traten dem Opfer in den Rücken, worauf dieser zu Boden fiel. Auf dem Boden liegend erlitt er durch Faustschläge und einem Schlag mit einem Gegenstand, vermutlich Eisenrohr, gegen seinen Kopf mehrere Verletzungen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach den unbekannten Täter verlief negativ. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen, das Opfer musste medizinisch versorgt werden.

