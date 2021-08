Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

66701 Beckingen-Düppenweiler (ots)

Am Mittwoch, den 25.08.2021, parkte der Geschädigte seinen weißen Porsche 944 mit Merziger Kreiskennzeichen in der Zeit zwischen 15:30 Uhr - 15:50 Uhr auf dem Nah-und Gut Kundenparkplatz in der Hauptstraße 12. Während dieser Zeit muss der bislang unbekannte Fahrzeugführer mit seinem PKW, wohl beim Versuch des Ein-bzw. Ausparkens, mit der linken Heckstoßstange vom Fahrzeug des Geschädigten kollidiert sein. Hiernach entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Detaillierte Hinweise in Bezug auf den Unfallflüchtigen bitte an die Polizei in Merzig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell