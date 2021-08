Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

66701 Beckingen (ots)

Am Mittwoch, den 25.08.2021, in der Zeit von 07.45 Uhr - 15:30 Uhr, parkte der Geschädigte seinen PKW, hier einen schwarzen Ford Fiesta mit Saarlouiser Kreiskennzeichen, auf dem frei zugänglichen Parkplatz der Fa. Nedschroef in der Bahnhofstraße in Beckingen. Als der Geschädigte wieder an seinen PKW zurückkam, musste er feststellen, dass sein hinterer linke Kotflügel einen Streifschaden aufwies, der offensichtlich durch eine nicht bekannte Person beim Versuch des Ein-bzw. Ausparkens in/aus die links daneben liegende Parktasche verursacht worden war. Diese Person entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Detaillierte Hinweise bitte an die PI Merzig.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell