Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: 4 Hundewelpen in Perl ausgesetzt

Perl (ots)

Am gestrigen Donnerstag, gegen 10:30 Uhr, wurden der Polizeiinspektion Merzig vier freilaufende Hundewelpen auf dem geteerten Feldweg zwischen den Ortslagen von Perl und Eft gemeldet. Wie die Mitarbeiter des Polizeiposten Perl vor Ort feststellen mussten, waren an der Örtlichkeit vier etwa 8 Wochen alte Welpen (Schäferhund-Mischling) ausgesetzt worden, wobei vor Ort keine Hinweise auf den verantwortlichen Hundehalter erlangt werden konnten. Unter Zuhilfenahme der polizeilichen Diensthundestaffel und des Bauhofs der Gemeinde Perl konnten die vier Welpen eingefangen werden. Sie wurden im Anschluss dem Tierheim in Dillingen überstellt.

Gegen den bislang unbekannten Hundehalter wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Hinweise zu dem verantwortlichen Hundehalter erbittet die Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/7040.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell