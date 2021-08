Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht in Merzig

Merzig (ots)

Am Samstag, 14. August 2021, kam es gegen 02:10 Uhr in Merzig, im Einmündungsbereich zur L 174 (Kreuzung hinter der Stadthalle Merzig) zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines roten VW-Golf, 7-er Baureihe, setzte mit seinem Fahrzeug an der dortigen Ampelanlage zurück und beschädigte beim Rückwärtsfahren ein hinter ihm stehendes Fahrzeug. Nach einem kurzen Gespräch der Unfallbeteiligten setzten sich der Fahrer des VW-Golf mit seiner weiblichen Beifahrerin in ihr Fahrzeug und entfernten sich auf der L 174 (ehemals B 51) in Richtung Beckingen unerlaubt von der Unfallstelle. Der rote VW-Golf ist im Heckbereich beschädigt worden. Wer kann Angaben zu einem im Heckbereich beschädigten roten VW-Golf, 7-er Baureihe, machen?

Sachdienliche Hinweise zu dem bislang unbekannten Fahrzeugführer und dem verursachenden roten VW-Golf erbittet die Polizeiinspektion in Merzig, Tel.: 06861-7040.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell